Silvio Santos completa 93 anos e recebe fãs em frente à sua mansão: "Teve parabéns!'

O apresentadora e dono do SBT Silvio Santos, que completou seus 93 anos nesta terça-feira (12), fez uma aparição raríssima em encontro com jornalistas e fãs. Na ocasião, Silvio apareceu na frente de sua casa, no bairro do Morumbi, em São Paulo, onde rolou até um "Parabéns".

Na porta de sua mansão milionária, Silvio Santos tava todo sorridente, de pijama e agradeceu pela lembrança de seu aniversário. O registro rapidamente viralizou nas redes sociais e os internautas conseguiram matar um pouco da saudade do apresentador. Confira:

