Simone Mendes divulga EP solo e relembra separação de Simaria

Simone Mendes estreia sua carreira solo com o lançamento do EP “Cintilante”, que chega às plataformas digitais no próximo dia 26 de janeiro, marcando a nova fase artística da cantora. O EP é a primeira parte do projeto homônimo, gravado no dia 14 de dezembro de 2022, na Villa Mandacaru, na cidade de Itu, no interior de São Paulo, em um registro intimista para 300 convidados entre amigos, familiares e fãs. Na tarde desta terça-feira, 24 de janeiro, a cantora reuniu a imprensa para divulgar o novo trabalho.

Simone contou sobre a escolha do nome “Cintilante”: “Fiquei procurando uma palavra para que definisse meu novo trabalho, dentre as músicas que gravei, não tinha nenhuma, aí peguei no meu vocabulário do dia a dia essa palavra que eu adoro, que traz esses significados. Brilha, luz, alegria, confirmando algo que é muito bom, e acho que tem tudo a ver comigo. Cintilante e arrochada!”.



Para este tão marcante projeto, a cantora convidou dois dos mais experientes profissionais da música sertaneja. Fernando Trevisan “Catatau” assina a direção do projeto “Cintilante”. Em seu currículo, constam trabalhos com Marília Mendonça, Gusttavo Lima, Henrique & Juliano e Chitãozinho & Xororó, entre muitos outros. Simone também se uniu a um dos principais produtores sertanejos, Eduardo Pepato, vencedor do Grammy Latino por “Todos os Cantos Vol. 1”, de Marília Mendonça, em 2019. Referência na indústria musical, Pepato trabalhou com Chitãozinho & Xororó, Luan Santana, Gusttavo Lima, Henrique & Juliano, Matheus & Kauan, Maiara & Maraisa e Bruno & Marrone.

“Esse é o trabalho que tem a minha cara, com certeza. É um trabalho simples, bonito, alegre, e vai mexer no coração do povo!”, afirmou Simone.

Questionada se acredita que começou a carreira solo com o pé direito, ela disse: "Com o pé direito enfiado até o sapato! A partir do momento que você tem o carinho, o abraço do público, aí já é sua validação principal"



LONGE DE SIMARIA

Ao falar da separação da irmã Simaria, Simone ponderou: “Tem coisas que acontecem na vida da gente, que a gente fica tipo assim ´´ta certo vamos passar por essa fase aqui, é o que tem que acontecer´´. Mas hoje eu enxergo que o período que aconteceu por várias vezes de eu estar sozinha no palco enquanto dupla, foi um preparo para que hoje eu tivesse força para enfrentar isso sozinha. Pois por muitas vezes eu cobri agenda da dupla sozinha no palco, teve um período que eu fiquei por quase um ano fazendo sozinha, quando minha irmãzinha adoeceu, mas foi uma escola para que eu enfrentasse a multidão sozinha.”