Simone Mendes lança música "Me esquece por enquanto"

Para acompanhar o sucesso de “Erro Gostoso”, Simone Mendes lançou, nesta sexta-feira, 19 de maio, a faixa “Me esquece por enquanto”, que faz parte do projeto “Cintilante – Volume 1”. A música inédita já conta com videoclipe no Youtube.

“Estou muito feliz com todo alcance e destaque que Cintilante vem alcançando. Meu coração é só gratidão e alegria por tudo que estou vivendo”, disse Simone Mendes.

O projeto, gravado no final de 2022, já ultrapassou 358 milhões de streams no Spotify e alcançou o segundo lugar do Top 50 da plataforma. Já o single “Erro Gostoso” estreou no Top 200 global e logo se tornou um queridinho dos fãs da cantora.

Nas redes sociais da cantora, os fãs deixaram elogios à nova música. “Mais uma pra eu passar o dia cantando. Maravilhosa!”, escreveu uma seguidora. “Até quem não está sofrendo arruma um motivo pra sofrer”, brincou outra. “Só eu que me arrepio toda com essa voz? Meu Jesus, essa foi escolhida, viu”, disse uma terceira.