Super Bowl: Rihanna usa acessórios de R$ 6,2 milhões no evento

No último domingo, 12 de fevereiro, a cantora Rihanna fez sua primeira apresentação nos palcos, após ficar oito anos sem cantar. E, o look escolhido para performar no Super Bowl não foi barato: Riri usou acessórios que, juntos, possuem valor estimado de 6,2 milhões de reais.

Segundo o Page Six, a diva pop escolheu o casaco Alaïa estilo André Leon Talley e um macacão Loewe com um peitoral brilhante. Nos pés, ela usava um tênis MM6 Maison Margiela x Salomon Cross Low, de US$ 360 (R$ 1,8 mil) e acessórios grifados.



A artista optou por um relógio Jacob & Co. com face em vermelho rubi, que custa US$ 72 mil (R$ 373,1 mil), com pulseira de crocodilo incrustado de diamantes cravejado com 360 pedras (mais de 10 quilates no total).

Porém, apesar de todos os itens mencionados serem valiosos, o anel Bayco, de 19,47 quilates e 5,66 quilates de diamantes incrustados em platina e ouro amarelo de 18 quilates, é o mais precioso de todos os acessórios usados no show. Um representante da marca disse ao site que somente o objeto, com um raro rubi da Birmânia natural, vale US$ 1 milhão (R$ 5,18 milhões).