Suposta lista de participantes é vazada

O BBB23, da TV Globo, está chegando, e os rumores sobre os participantes selecionados para participar do reality só aumentam! Ainda não se sabe quando a lista de confirmados será liberada, mas o programa começa no dia 16 de janeiro, então não deve faltar muito.

Entre as especulações, foi vazada uma suposta lista com a inicial dos participantes, e o horário de divulgação. Além disso, alguns deles serão integrantes da casa de vidro, confinados antes do início do reality show mais popular do Brasil.

Entre as iniciais, podemos ver um G, que pode referir-se ao funkeiro MC Guimê, e o Y, de Yasmin Brunet. Ambas as celebridades já estavam dentre os rumores dos participantes do grupo “Camarote”, que reúne os famosos. Além disso, há um P, de Paula Fernandes, outro nome que estava cotado para o reality.



CONFIRA A LISTA DE COTADOS PARA O CAMAROTE:

Cantor/Cantora



Vitão

Paula Fernandes

Wanessa

Lexa

Joelma

Mariely Santos

Murilo Huff

Lucas Lucco

Atriz/Ator

João Guilherme

Bruna Griphao

Yasmin Brunet

Samantha Schmütz

Pedro Novaes

Micael Borges

Sérgio Loroza

Rafael Infante

Ana Hiraki

Cleo Pires

Rômulo Arantes Neto

Influencers

Sofia Santino

Dora Figueiredo

Laura Brito

Vivi Wanderley

John Drops

Rita Von Hunty

Lívia Andrade

Vanessa Lopes

Hortência

Arthur Zanetti

Ingrid Silva

Pablo Morais



GUIMÊ CONFIRMADO?

Será que vem aí mesmo? Parece que sim, ou pelo menos é o que os investigadores “CSI” da Internet querem mostrar que sim. Depois de um famosos perfil de fofocas do Instagram, o Gossip Do Dia, informar que Guimê estaria entrando em confinamento no Rio de Janeiro para entrar no reality show da Globo, o BBB23, uma evidência foi encontrada em uma viagem de Lexa.

A cantora está nos Alpes Franceses com Anitta, Boca Rosa, Juliette, Gabi Lopes e Vivi Wanderley, e mesmo que os casais tenham o direito de fazer as coisas separadas, o tribunal da Internet já decretou que ele está lá. A cantora fez alguns stories para esclarecer a situação:



“Tem uma galera perguntando cadê o Guimê na viagem, que não sei o quê. Gente, essa viagem já estava marcada faz um tempo. Ele não conseguiu vir porque ele tinha trabalho, está trabalhando no Brasil, fazendo publicidade”.



Lexa continuou dizendo que ele apoiou a viagem da dona do hit “Sapequinha”, e que é um relacionamento de respeito mútuo:

“E ele falou: ‘amor, vai lá ver seus amigos, está tudo certo’. Então, gente, pelo amor de Deus, eu já vou chegar no Brasil revendo o bofe, dando beijinhos, porque eu sou apaixonada e é isso. Um relacionamento em que um respeita o outro”.