Susana Werner reata casamento com Julio Cezar: 'Fomos precipitados'

Dois dias depois de falarem em separação, Susana Werner e Julio Cezar reataram o casamento.A famosa editou um post que tinha feito mais cedo no Instagram, nesta terça-feira, 23 de maio, com uma frase motivacional- “Insistir no amor sempre será a resposta certa” – , para avisar que o casal tinha sido precipitado e que ela e o ex-goleiro do Flamengo e da Seleção Brasileira não estão preparados para viver longe um do outro.

“Obrigada pela força! Fomos precipitados. Nosso coração dói demais e não estamos preparados para vivermos longe um do outro. Obrigada perlo carinho. Vocês contribuíram para nossa reflexão. Assim como vim anunciar algo muito triste, venho anunciar que estamos certos de que ainda existe muito amor entre nós e nossa família”, escreveu Susana.



Susana e Julio são pais de Cauet, de 20 anos, e Giulia, de 17 anos.

O ANÚNCIO DO TÉRMINO

Susana comunicou o fim do relacionamento há dois dias, no domingo, 21 de maio. Em um texto curto, ela avisou que a decisão tinha sido dela e de Júlio César.

“Em comum acordo decidimos que estaremos seguindo nossos sonhos, nossos caminhos da melhor forma possível, preservando o carinho que temos pela nossa família”, disse a empresária.