Thalita Zampirolli aposta em look importado de R$ 15 mil: 'Sem calcinha'

Thalita Zampirolli voltou à Sapucaí na madrugada desta segunda, (12), e arrasou no samba. A rainha de bateria da Unidos de Padre Miguel, que desfilou no último sábado, deu pinta na concentração com um look importado dos EUA, onde mora há sete anos.

A roupa foi toda feita em cristal swarovsky. Convertida em reais, ela custou R$ 15 mil. Mas o que chamou mesmo a atenção foi uma suposta calcinha que Thalita estava usando por baixo da roupa. Só que não. Tudo ilusão de ótica!