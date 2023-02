Tiago Abravanel defende saída Bruno Gaga, em Live

O dia na casa do “Big Brother Brasil” parece não acabar mais. De uma prova de resistência polêmica, que supostamente está em análise após web viralizar Cezar Black dormindo, até a saída repentina de Bruno Nogueira, o Gaga.

Nas redes sociais, Tiago Abravanel, que apertou o botão na edição de 2022, abriu uma live e defendeu o ex-BBB:



“Não é fácil, vocês nem imaginam o quanto é difícil. O Brasil viu que o Gaga não estava bem e que bom que ele conseguiu entender e ter força para ver a hora de parar. Somos humanos, pessoas, acima de qualquer coisa.”

Thiago fez um apelo e pediu que o público mande energias positivas ao brother, e aproveitou para falar com quem assiste ao reality:

“Muitas vezes só estamos pensando no jogo, pensando no nosso entretenimento, mas, existem coisas mais fortes e importantes que isto. Desistir também faz parte do jogo. Desistir também é uma escolha.”