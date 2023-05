Tirullipa é processado por acusação de assédio na Farofa da Gkay

A Farofa da Gkay teve uma polêmica que resultou na expulsão de Tirullipa. O comediante foi acusado de assédio e foi convidado a se retirar do evento que celebra o aniversário de Gessica Kayane. O filho de Tiririca acompanhava uma brincadeira nos moldes da “Banheira do Gugu”, quando desamarrou biquínis de várias mulheres.

Diante do ocorrido, duas meninas presentes no episódio decidiram processar o humorista por importunação sexual e danos morais. As duas seriam pessoas anônimas e estavam participando da dinâmica como forma de brincadeira quando, inesperadamente, o comediante teria desamarrado a roupa de uma e toca no seio de outra.

As informações foram dadas com exclusividade pelo perfil de fofocas no Instagram Gossip do Dia, que ainda publicou um trecho do processo, mantendo o anonimato das envolvidas no processo, mas descrevendo todo o episódio que as levou a tomarem a decisão de processar Tirulipa.

“No caso concreto, a conduta ilícita cometida pelo promovido consistiu no comportamento de desamarrar a roupa da demandante ******* e tocar nos seios da demandante *******, sem o consentimento de ambas, expondo-as a uma situação vexatória e constrangedora na frente de inúmeras pessoas e, logo depois, publicar o vídeo em suas redes sociais”, disse o trecho em questão do processo.