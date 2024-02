Val Couto alcança marca histórica de audiência em programa vibrante

Ontem, o programa de Val Couto no Paraná atingiu a expressiva marca de 1,5 ponto de audiência, conquistando o segundo lugar no ranking. Com mais de 70 mil espectadores acompanhando em tempo real pelo Youtube, o programa continua a cativar sua audiência.

Destacando as previsões impactantes feitas por Rodrigo de Xapana e Cyntia de Oxum, a matéria revela insights reveladores para artistas renomados como Xuxa e Kaddu Smith. As previsões positivas para o marido de Val Couto sugerem um ano promissor na carreira, com a garantia de conquistas sólidas.

Além disso, indica propostas maravilhosas não apenas no Brasil, mas também internacionalmente para o cantor. Uma imersão nos bastidores do programa, com fotos exclusivas do casal e dos momentos especiais, completa a narrativa fascinante.

Assista o programa completo: