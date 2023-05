Vaquinha de tiktoker para pagar multas de capivara bate meta - e por muito

A vaquinha de Agenor Tupinambá, 23, para pagar as multas da capivara Filó ultrapassou a meta de R$ 17 mil e atingiu mais de R$ 83 mil até a tarde deste domingo.

O tiktoker foi multado por infrações ambientais, sendo acusado de maus-tratos, abuso e exploração de animais silvestres por postar vídeos e conviver com a capivara.

Na vaquinha, ele salientou que não tinha condições financeiras para arcar com os gastos previstos pelas infrações destacadas pelo Ibama.

Todos também sabem das minhas condições, onde moro e como vivo. Infelizmente, não temos como pagar esses valores. E vim aqui, humildemente, pedir a colaboração de quem puder me ajudar. As imagens das multas estão logo abaixo. Além das multas, é possível que eu precise arcar com outros custos legais, deslocamentos.

Neste domingo, o tiktoker comemorou a guarda provisória da capivara pela Justiça Federal do Amazonas.

O animal tinha sido entregue ao Ibama na quinta-feira, mas voltou para os cuidados de Agenor Tupinambá hoje.