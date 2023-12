Virgínia Fonseca e o marido mostram construção de mansão do casal: 'Ricos'

Virgínia Fonseca fez questão de compartilhar com seus seguidores como está o andamento da obra para expansão da sua mansão em que vive com Zé Felipe, em Goiânia (GO).

A esposa do cantor mostrou também alguns detalhes da área externa do imóvel e o tamanho da casa luxuosa impressionou a web.

"Hoje foi dia de visitar a obra da nossa casa!!!!!", avisou a famosa, que complementou no áudio da publicação: "Tomando um bom e belo vinho (imaginário) na nossa adega; tomando uma sauninha (imaginária também) Olhando e pensando que temos que trabalhar DEMAIS pra acabar essa casa. Obrigada Deus por absolutamente tudo que o Senhor me deu", finalizou Virgínia. Confira o post: