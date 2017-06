Agronegócios Aquicultura vai revolucionar municípios em MS

Por: Jhoseff Bulhões, com assessoria

A licitação de 585 hectares de áreas no Rio Paraná que banham os municípios de Aparecida do Taboado e Selvíria vai impulsionar a criação de pescados em tanques-rede. Nesta quinta-feira (8) o ministério da Agricultura anunciou as empresas que vão produzir aproximadamente 112 mil toneladas de peixes por ano.

A estimativa é de que essa produção movimente em torno de R$ 425 milhões nos municípios e para isso serão gerados 3,4 mil empregos diretos e 13,6 mil indiretos.

O deputado Dagoberto Nogueira (PDT) participou das articulações políticas para que essa nova etapa do desenvolvimento econômico e social se tornasse realidade.

“O uso das águas públicas para a criação de pescados vai gerar grandes dividendos para os municípios e seus habitantes. Diversificar as fontes de renda das prefeituras é uma necessidade que mobiliza o nosso mandato parlamentar. O potencial produtivo é muito grande e precisamos superar os entraves burocráticos que possam existir neste setor. O Mato Grosso do Sul inicia agora uma promissora etapa na produção de pescados no país”, afirmou Dagoberto.