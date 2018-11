"Chuva de títulos" Atletas paralímpicos de MS conquistam 37 medalhas apenas no primeiro dia de competição O maior evento esportivo do mundo para pessoas com deficiência que tenha idade escolar

A delegação sul-mato-grossense mostrou para que veio, só no primeiro dia de competição (21.11), os atletas de MS, conquistaram ao todo, 37 medalhas sendo: 23 ouros, 5 pratas e 9 bronzes. Foi uma "chuva de títulos".

O atletismo foi a modalidade que mais faturou, foram 15 ouros, 3 pratas e 1 medalha de bronze, ficando na primeira posição no quadro de medalhas das Escolares. A natação de Mato Grosso do Sul, garantiu 5 ouros, 1 prata e 2 bronzes, garantindo o quinto lugar na classificação geral.

Atletas paralímpicos. Foto: Vanessa Ayala

No futebol de 7, o time sul-mato-grossense no embate contra Minas Gerais, perdeu por 3×0 no primeiro jogo do dia. Na segunda disputa, os meninos de MS foram desclassificados, devido à classificação funcional, deixando a competição.

No judô, os jovens atletas conquistaram 2 ouros e 1 bronze; e no tênis de mesa a vitória veio com a disputa por equipe: 1 prata no individual e 5 bronzes.

Nas partidas de bocha, a equipe do Estado composta por sete atletas, venceu 5 dos 11 jogos disputados nessa quarta-feira, contra os estados do Amazonas, Rio Grande do Norte, Paraná e Minas Gerais classificando para a fase de hoje com grandes chances de medalhas. O basquete em cadeira de rodas, não conseguiu passar pela equipe do Distrito Federal e pelo time anfitrião, seguindo na disputa, em sexto lugar.

As competições das Paralimpíadas Escolares 2018, acontecem no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo.

O maior evento esportivo do mundo para pessoas com deficiência em idade escolar se estenderá até esta sexta-feira (23.11). Ao todo, estão inscritos 989 atletas de 23 estados e do Distrito Federal.

Na competição de Judô. Foto: Vanessa Ayala

As Paralimpíadas Escolares contam com a parceria da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência e da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida de São Paulo.

A delegação de Mato Grosso do Sul conta com o apoio do Governo do Estado por meio da Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte).

Data: 21 a 23 de novembro

Local: Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo (SP) – Rodovia dos Imigrantes, Km 11,5 (ao lado do São Paulo Expo)

Paralimpíadas Escolares 2018

Quarta-feira (21/11) – 8h às 12h e 14h às 18h

Quinta-feira (22/11) – 8h às 12h e 14h às 18h

Sexta-feira (23/11) – 8h às 12h e 14h às 18h

Fonte: Texto e fotos: Vanessa Ayala – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte-MS)