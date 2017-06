Circuito SESC de Corrida Beth Coca fica em segundo no Circuito SESC em Umuarama

A atleta douradense Elizabeth Coca (OCA Ambiental) foi a segunda colocada na prova dos 5 quilômetros do Circuito SESC de Corrida disputado na manhã deste domingo em Umuarama no Paraná. Mesmo com o frio intenso a corredora que representou Dourados no evento conseguiu um ótimo desemprenho e a segunda colocação no geral feminina acabou sendo muito comemorado por ela. A atleta correu na cidade natal dela pela segunda vez e no ano passado tinha sido a quinta colocada.

"Correr na cidade onde nasci e comecei ainda criança no atletismo é sempre emocionante e consegui me superar e chegar à frente de muitas atletas que nem tinham nascido ainda quando eu já treinava nas ruas de Umuarama. Foi realmente muito bom e mostra que o treinado que estou fazendo com outros atletas em Dourados está surtindo efeito e a evolução está aparecendo nos resultados,", disse a atleta depois da prova.

A 10ª Etapa do Circuito SESC Caminhada e Corrida de Rua foi disputada nas ruas centrais de Umuarama e contou com a participação de mais de 2000 atletas e outras etapas acontecem em 43 cidades do Paraná com disputa nos 5 e 10 quilômetros, sendo um dos eventos de maior tradição naquele estado.

Na prova feminina dos 5 quilômetros a vencedora foi Lismara Craus Ambrósio de Umuarama, Beth Coca de Dourados a segunda colocada, Silvia Amélia Rodrigues Magalhães de Terra Roxa em terceiro, Luciana Nunes Lopes de Umuarama em quarto e Maria Cristina de Jesus Cruz de Cruzeiro do Oeste na quinta colocação.

Neste final de semana ao lado de vários corredores de Dourados, Beth Coca disputa uma prova que acontece na manhã de domingo em Ponta Porã e que faz parte de um circuito de corrida de rua daquela cidade. No mês passado ela foi a vencedora da primeira etapa.