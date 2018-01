Copa do Mundo de 2018 Brasil é um dos países que mais compraram ingressos para Copa na Rússia "Ingresos a venda até 31 de janeiro"

Conforme o comunicado emitido nesta segunda-feira (15) pela Fifa, 3.141.163 ingressos para a Copa do Mundo de 2018 já foram solicitados desde a abertura da atual janela de vendas, que vai até dia 31 de janeiro. O Brasil está entre os países com mior número de pedidos.

Já esperado, vem da Rússia, país sede da Copa, o maior número de solicitações de ingressos. Alemanha, Argentina, México, Brasil, Peru, Colômbia, Estados Unidos, Espanha, Polônia e China são as dez nações estrangeiras que mais pediram entradas para os jogos. A demanda internacional representa 38% da demanda total.



Os ingressos continuam à venda por meio do site oficial da Fifa até dia 31 de janeiro. A janela foi aberta dia 5 de janeiro. É possível pedir entradas individuais para todos os jogos, com exceção da abertura da Copa e da final, além de ser pedido comprar um pacote de partidas em um determinado estádio ou de uma determinada seleção.



Se o número de solicitações for maior do que o de ingressos disponíveis, será realizado um sorteio para decidir quem fica com as entradas. Neste caso, o resultado será divulgado dia 12 de março.