Decisão MPE Campeonato estadual estréia no Morenão a portas fechadas para torcedores O motivo é que algumas reformas propostas em 2017, quando o estádio foi liberado, não foram cumpridas no prazo de um ano

Novo e Comercial vão estrear no Sul-Mato-Grossese, nesta quarta-feira (24), às 16h, no Morenão, em Campo Grande, uma semana depois do início do campeonato. Apesar de o Ministério Público ter proibido o torcedor de acompanhar as partidas no estádio, as duas equipes estão ansiosas e otimistas para entrar em campo.

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) chegou a divulgar na manhã de terça-feira (22), que a partida entre Novo e Comercial seria disputada em Rio Brilhante. Após reunião entre os representantes dos clubes e da Federação, ficou decidido que os times da capital vão jogar no Morenão com os portões fechados.

O técnico Mario Tilico, que vai estrear à frente do Colorado, disse que o time segue a rotina de preparação normalmente. Ele lamenta a ausência da torcida, porém, isso não deve atrapalhar o desempenho do grupo.

- É muito ruim dessa forma. O ideal seria jogar com a torcida, mas se tem que ser assim, vamos fazer nossa parte. O pessoal está com muita vontade. Existe sempre a expectativa da estreia, mas o pessoal está preparado. Acredito que vamos fazer um bom jogo – concluí Tilico.

Quem também vai estrear à frente do Novo, em competição oficial, é o técnico Robert. O treinador é outro que lamenta jogar com portões fechados. - É ruim ter que jogar sem torcida, mas mesmo se tivesse lotado a gente teria que manter a concentração. Dentro de campo isso não muda nada. A maioria é de atletas experientes - conta Robert.

O treinador gostou de ter ganhado uma semana a mais para preparar a equipe. - A gente tá esperando esse jogo desde a semana passada. Aproveitamos para aprimorar a parte tática e técnica e melhorar as condições dos jogadores. Conseguimos recuperar alguns jogadores, que se desgastaram na pré temporada. Está todo mundo com muita vontade de jogar vamos fazer um bom jogo, uma excelente estreia - afirma Robert.

Morenão liberado parcialmente

O Ministério Público Estadual (MPE), liberou o Morenão para receber os jogos do estadual, porém, com portões fechados. O motivo é que algumas reformas propostas em 2017, quando o estádio foi liberado, não foram cumpridas no prazo de um ano.

A capital não tem um estádio liberado para receber jogos do estadual, com a participação das torcidas. Por enquanto, todas as partidas com mando de campo dos times da capital estão previstas para serem realizadas no Morenão, com estádio fechado.