Amistosos Com gol 'batizado', estreia de Sampaoli e experimento de Tite; Argentina vence Brasil "O clássico cheio de rivalidades, acabou bem para os vizinhos que levaram vitória de 1 x 0"

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

A seleção brasileira já "tomou" na manhã desta sexta-feira (09), e o pior perdeu por 1 x 0 para ninguém menos que a seleção da Argentina.

O amistoso aconteceu em Melbourne, na Austrália e a primeira equipe classificada para a Copa do Mundo de 2018 perdeu o amistoso para seu maior rival, "lamentável". Com um time em fase de testes, sem Neymar, com a volta de Gabriel de Jesus e sete alterações em posições chaves, Tite não foi feliz nessa manhã e trouxe para casa a derrota. Porém críticos e comentaristas dizem que tal "fatalidade" não afeta a ótima campanha de Tite. De acordo com a tabela de jogas da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), foi apenas o terceiro gol sofrido pela seleção no comando do treinador e apenas a segunda vez que ela saiu atrás no placar. Na primeira, conseguiu a virada por 4 a 1 sobre o Uruguai.



Já falando dos 'Hermanos' que estavam sobre o comando do conceituado técnico Jorge Sampaoli, que fez sua estreia à frente da equipe da Argentina. Sampaoli, vem de uma série de resultados ruins nas Eliminatórias, o ex-comandante do Chile e do Sevilla, da Espanha, é a esperança alviceleste para espantar a má fase e garantir a vaga para o Mundial da Rússia aos vizinhos "amados" da América do Sul.

Estratégia

Sampaoli posicionou então os principais jogadores em campo, os argentinos conseguiram enfrentar a seleção de frente. E aos 44 minutos do primeiro tempo, os argentinos conseguiram marcar o único gol da partida.

O gol

O "cobra do time argentino", Messi cobrou falta curta para Di María, que cruzou no segundo poste para Otamendi, sozinho, cabecear firme. A bola bateu na trave e sobrou para Mercado, sem nenhuma marcação, jogar quente para o fundo do gol.



A vantagem deixou os argentinos ainda mais pilhados, com uma marcação eficaz e um meio campo muito bem organizado por Messi e Di María, revivendo os melhores dias do vice-campeonato obtido no Brasil em 2014.

"Batizado"



O Brasil reagiu oferecendo perigo aos 17 minutos do segundo tempo, quando Gabriel de Jesus perdeu a chance do gol. O atacante ex-Palmeiras chegou livre na área, driblou o goleiro Romero e chutou para acertar a trave. No rebote, Willian chutou novamente no poste; torcedores falaram em forças ocultas estar protegendo o gol dos

No gramado



Os 'amarelinhos' voltam a campo na próxima terça-feira (13), às 5h05 (de MS), para encerrar a turnê pela Oceania contra a Austrália. Já classificada ao Mundial, a equipe cumpre tabela nas Eliminatórias ainda neste ano diante de Equador, Colômbia e Chile.