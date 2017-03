Nota-Futebol MS Curso de arbitragem tem alta procura que surpreende organizadores

O Curso de Arbitragem de Futebol está com as inscrições abertas e tem surpreendido pela procura em todas as cidades do Estado de Mato Grosso do Sul.

“É o efeito do Estadual da Série A que fortalece a imagem do árbitro e isso atrai as pessoas para a atividade de apitar um jogo” disse Manoel Paixão, Presidente da Comissão de Arbitragem da FFMS.

Para realizar a inscrição basta enviar um e-mail para: cursos@mtavarescursos.com.br ou ligar para 3324-3861. (Com FFMS).