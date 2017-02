Esporte Equipe de tênis do estado é destaque no ranking nacional

Uma equipe de tenistas da categoria infanto-juvenil treina forte para participar de competições nacionais e melhorar a posição no ranking nacional. Murilo Lemos Franzoloso é um deles. Com 13 anos, é o primeiro na sua categoria em MS e o 15° do Brasil. O próximo desafio de Murilo é a disputa do Campeonato Internacional Juvenil de Porto Alegre, que será realizado entre os dias 10 e 19 de fevereiro.

Formada por 13 atletas, todos com idade entre 11 e 16 anos, a equipe de tenistas é treinada pelo coach Ricardo Serafini, que já foi campeão brasileiro e carrega a experiência de ter treinado nada menos que doze campeões em torneios nacionais. Na companhia de mais dois treinadores, Fabio Puga e Gabriel Romeiro, Ricardo assumiu a responsabilidade de preparar os jovens atletas na busca de mais títulos e posições melhores nos rankings estadual e nacional. A quadra de saibro do Rádio Clube Campo, é cedida pela instituição cinco vezes por semana, para os treinamentos.

“O tênis em Mato Grosso do Sul estava parado, sem competições e sem atletas treinando para participar de torneios”, comenta Serafini. Segundo o coach, a iniciativa de um grupo de pais que se uniu para investir nas aulas foi capaz de colocar o tênis sul-mato-grossense em projeção nacional novamente. “Em menos de um ano, já colhemos bons resultados”. Serafini se refere à equipe que representou o estado no campeonato nacional e o vice-campeonato em dois torneios de duplas, também nacionais.

A iniciativa deu tão certo, que os atletas estão investindo em treinamento até mesmo fora do País. Em março, quatro deles embarcam para os Estados Unidos, onde participam de aulas com o ex-tenista profissional argentino Guillermo Cañas, que já ocupou o oitavo lugar no ranking mundial. Na Florida, os jovens ficarão por 15 dias nas chamadas “clínicas” de treinamento. A expectativa é a melhor possível. Para Murilo, o treinamento com um dos melhores tenistas do mundo vai ajudar no aprimoramento da técnica, mas a curiosidade de conhecer um dos grandes atletas do esporte é grande. “Vamos ter contato direto com um dos ídolos mundiais no esporte. Estamos ansiosos”, afirmou Murilo.

O grupo tem mais atletas despontando: Marco Antonio Nahas tem 13 anos foi o primeiro do Estado no ano passado, tendo conquistado o título estadual. Neste ano, o atleta sobe de categoria e treina junto com a equipe para manter o bom desempenho. Outra tenista em ascensão é a Isabela Muller Andrade. Com 13 anos, é a primeira em sua categoria no Estado e também compete no circuito nacional. Os pais, orgulhosos, comemoram os bons resultados dos filhos. “Acreditamos na capacidade de recuperação do tênis sul-mato-grossense, mas principalmente, confiamos no desempenho desses jovens atletas que estão trazendo importantes e sólidos resultados para o Estado”, afirmou o pai de Murilo, Alexandre Franzoloso.

O Campeonato Internacional Juvenil de Tênis de Porto Alegre é o próximo desafio. Entre 10 e 19 de fevereiro, os tenistas disputam a primeira colocação no torneio que pontua para o circuito sul-americano.