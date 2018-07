FGV Estudo diz que Flamengo será o Campeão do Brasileirão 2018 "Os matemáticos da FGV fizeram mais de 10 mil simulações para chegar a esta conclusão"

Foto: © Gilvan de Souza / Flamengo

Um estudo feito pela Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getúlio Vargas apontou que o Flamengo será o campeão do Brasileirão 2018.

De acordo com o colunista Ancelmo Gois, do jornal "O Globo", os matemáticos da FGV fizeram mais de 10 mil simulações para chegar a esta conclusão. Foram observados os gols marcados e sofridos em cada partida dos 20 clubes nas 15 rodadas disputadas até agora pela Série A do Campeonato Brasileiro.

Segundo o estudo, o Flamengo tem 55,8% de chance de levar o troféu. Em segundo lugar está o São Paulo, com 26,3%. Depois aparece o Internacional de Porto Alegre, com 7%.

Se a projeção der certo, o Flamengo conquistará o Brasileirão pela sétima vez. A última foi em 2009, com um time liderado pela dupla Adriano Imperador e Petkovic.

*Fonte: Notícias ao Minuto. [Clique aqui e leia a matéria original].