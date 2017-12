Fundesporte premiará os melhores do ano em evento na Capital

A Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) premiará na noite do dia 19 de dezembro, atletas, técnicos e árbitros destaques no ano de 2017, com o prêmio Esporte MS 40 anos. A solenidade está marcada para às 19h30 no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, na Capital.

Serão agraciados medalhistas nacionais dos Jogos Escolares da Juventude, Jogos da Melhor Idade, Jogos Universitários Brasileiros, Paralimpíadas Escolares, atletas e árbitros indicados pelas federações. Ao total serão 190 medalhas a serem distribuídas entre os agraciados.

“Coroaremos um ano de trabalho que rendeu bons frutos. Fomos muito bem representados e cada um aqui merece nossos parabéns. Nosso compromisso é melhorar a cada ano e dar mais condições para que nossos atletas e técnicos possam treinar e ter resultados cada vez melhores”, concluiu o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Miranda.