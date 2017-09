Formula 1 Hamilton revela que ‘ouviu’ Senna antes de vencer o GP de Cingapura

O piloto da McLaren, Lewis Hamilton. Foto: Divulgação.

Lewis Hamilton largou na quinta colocação no GP de Cingapura , mas, devido a um contratempo envolvendo o pole position Vettel na largada, ele assumiu a ponta e conseguiu vencer a prova. Só que a chuva, que tinha tudo para dificultar a liderança do piloto britânico, não causou problemas ao vencedor, que concluiu a corrida com muita tranquilidade. Tranquilidade essa que veio de… Ayrton Senna.

“Foi nossa primeira vez pilotando aqui na chuva, então foi um grande desafio. Senna surgiu na minha mente... seu GP de Mônaco, onde ele estava na liderança e bate no muro. Isso sempre vem à cabeça e me lembra de não fazer isso. É quase como se ele falasse comigo: "fique concentrado, mantenha tudo encaixado.", contou Hamilton após a prova.

Caso Senna

Lewis citou o GP de Mônaco de 1988, quando o ídolo brasileiro liderava a corrida, mas acabou batendo sozinho. Alain Prost, que vinha atrás, ficou com a vitória.

“Normalmente quando chove você está um pouco apreensivo, um pouco nervoso, porque se torna mais complicado para nós e aqui (Cingapura) nunca tínhamos guiado na chuva. Mas para mim foi como "yes!". Acho que alguns de nós particularmente preferem esse tipo de condição. É uma grande oportunidade de fazer a diferença com a sua pilotagem, e eu realmente fui capaz de fazê-lo”, acrescentou o piloto.