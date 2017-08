Esportes Inscrições para Jogos Abertos de Campo Grande encerram dia 11 de agosto

Por: Igor Matheus, com assessoria

As inscrições das equipes que participarão da 39ª edição dos Jogos Abertos de Campo Grande, realizado pela Prefeitura de Campo Grande, podem ser feitas até o próximo dia 11 de agosto, na sede da Fundação Municipal de Esporte (Funesp). O campeonato, aberto para o público acima de 17 anos, terá competições em 13 modalidades masculinas e femininas.

O objetivo dos Jogos Abertos é promover a interação entre as equipes, empresas e amigos além de promover a saúde por meio da prática de esportes. Os interessados podem disputar modalidades individuais de xadrez, basquete 3×3, vôlei de praia ciclismo, tênis de mesa, badminton, judô, atletismo e natação ou coletivas de, basquete, futsal, handebol e vôlei.

O valor da inscrição é R$ 100 para as modalidades coletivas e serão isentas de taxa para as modalidades individuais. É preciso retirar o formulário de inscrição na página da internet da Prefeitura de Campo Grande e apresentar preenchido em quatro vias assinadas pelo responsável da equipe, no ato da inscrição.

Para o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, as competições são importantes no sentido de motivar os atletas ao treinamento e prática regular das atividades físicas. “Os Jogos Abertos são direcionados ao público adulto, que muitas vezes jogam por diversão, mas também para competição. Dessa maneira vamos fomentar a participação de todos e promover a amizade, confraternização e interação entre atletas e equipes, favorecendo também a saúde”, comentou.

Serviço

A Funesp fica na Rua Paulo Machado, nº 663. O horário de atendimento funciona das 7h30 às 11h e das 13h às 17h30. A inscrição deve ser feita na Divisão de Organização de Eventos.