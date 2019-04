REI DO FUTEBOL Pelé é internado em Paris após passar mal, diz rádio francesa Segundo a 'RMC Sports', ele não corre nenhum risco e medida foi apenas de precaução

Foto: REUTERS

O ex-jogador Pelé, de 78 anos, foi internado em Paris na noite de terça-feira (2). A informação é da rádio RMC Sport, da França. Segundo a comitiva que viajou com o Rei do Futebol, a internação foi apenas por precaução.

Pelé esteve em Paris para se encontrar com o atacante Kylian Mbappé , astro do PSG e companheiro de Neymar, em uma ação promovida por um patrocinador de ambos. O encontro originalmente estava marcado para o final do ano passado, mas teve que ser adiado por causa das condições de saúde de Pelé.

Não é a primeira vez que se sabe que as condições de saúde do ex-jogador estão frágeis. Na Olimpíada do Rio 2016, ele abriu mão da honra de acender a tocha olímpica por problemas de mobilidade.

No sorteio da Copa do Mundo de 2018, Pelé participou de cadeira de rodas por causa de dores no quadril. Em novembro de 2014, ele passou por tratamento intensivo após uma infecção urinária.