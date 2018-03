PÃ³s 7 a 1 SeleÃ§Ã£o Brasileira volta ao gramado contra Alemanha

Copa do Mundo Pós 7 a 1 Seleção Brasileira volta ao gramado contra Alemanha 'As duas seleções deixam claro que a goleada já é passado'

Tite devolveu Brasil ao favoritismo na Copa do Mundo Foto: Pedro Martins / MoWA Press

Com Daniel Alves como capitão, a Seleção Brasileira enfrenta a Alemanha hoje terça-feira (27), às 15h45 (de Brasília), no estádio Olímpico de Berlim. É o primeiro jogo entre as seleções após o fatídico 7 x 1 no Mineirão, na última lamentável Copa do Mundo.

Apesar de a lembrança do resultado de 2014 ser recorrente nas entrevistas coletivas, as duas seleções deixam claro que a goleada já é passado.

– É um clássico mundial, e sempre há uma certa dificuldade quando você enfrenta equipes desse nível. Tenho falado muitas vezes quando sou questionado sobre isso. Se não podemos mudar o passado, temos que tentar mudar o presente. Estamos aqui para fazer isso – disse Daniel Alves:

– O time do Brasil atual não pode ser comparado ao de 2014. Já passou. Dá para entender que os brasileiros ficaram tristes, mas eles se desenvolveram muito nos últimos anos. Será um amistoso importante na terça. Vamos jogar contra uma equipe do mesmo nível. Eles são favoritos como a gente. Será mais um teste para ver em que nível nós estamos – afirmou Gündogan.

Pelo lado brasileiro, Tite confirmou Fernandinho como titular, na vaga de Douglas Costa. O restante do time é o mesmo que ganhou da Rússia por 3 a 0. Na Alemanha, Joachim Löw não terá Müller, Özil, Ter Stegen e Emre Can. Khedira é dúvida.

Data-Hora: 27/03/2018 – às 15h45 (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico, em Berlim (ALE);

Árbitro: Jonas Eriksson (SUE)

Auxiliares: Mathias Klasenius e Daniel Wärnmark