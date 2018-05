'Projeto Escola Pública de Campeões' Prefeitura lança projeto que treina jovens ao futebol profissional "São 117 jovens, de 10 a 15 anos"

Prefeitura de Campo Grande, hoje, quinta-feira (24) , por meio da Fundação Municipal de Esporte (Funesp),lança o Projeto Escola Pública de Campeões. São 117 jovens, de 10 a 15 anos, que farão parte da pré-seleção, onde receberão treinamento especializado e aperfeiçoamento no esporte. O evento será na Praça Esportiva Belmar Fidalgo, às 18 horas.

Com a parceria da Copagaz e do Sicredi, o objetivo é formar uma seleção para representar Campo Grande em competições das categorias sub 11, sub 13 e sub 15.

“Neste primeiro momento serão pré-selecionados 9 jovens de cada núcleo para participar do Projeto. Eles farão quatro semanas de treinamento, quando então a comissão técnica formará a turma definitiva com 75 jovens, sendo 25 de cada categoria. O projeto de aperfeiçoamento é oriundo do Escola Pública de Futebol que já está em 13 núcleos na Capital com cerca de 1300 alunos”, avaliou o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra.

Treinos

Os treinos serão orientados pelos técnicos e ex-jogadores Paulinho Rezende, Gilmar Calonga, Nei Magalhães e o treinador de goleiros, Plinio Roberto Silva, que trabalharão fundamentos, posicionamento em campo, entre outros, e acontecerão na Praça Belmar Fidalgo para as categorias sub 11 e sub 13, e no Parque Ayrton Senna para a turma do sub 15. Os treinamentos acontecerão aos sábados e iniciam dia 26 de maio.