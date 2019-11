ESPORTE River? Independiente? Messi reafirma qual é o seu time do coração Em entrevista rara à um canal de TV argentino, camisa 10 do Barça disse que sonha em voltar ao futebol do país

Messi é torcedor do Newell's Foto: Reprodução/Barcelona

Atual melhor jogador do mundo da Fifa, o argentino Lionel Messi concedeu uma longa entrevista ao canal TyC Sports, do seu país, reafirmando o seu clube do coração: o Newell's Old Boys, de Rosário. "Sempre fui torcedor do Newell's e sigo sendo. Quando eu era criança e ia ao estádio [El Coloso], ficava olhando as arquibancadas e era algo impressionante", disse ele. Em seguida, o canal mostrou imagens de um jovem Messi, em Rosário, sendo provocado por torcedores do Boca enquanto dizia que tinha afeição pelo time rubro-negro.

"No nível esportivo, os clássicos europeus e argentino são iguais, mas na Argentina as pessoas são mais loucas. Jogar um clássico de Rosário deve ser terrível. Teria gostado de jogar no futebol argentino, em geral. Na Argentina, não ganhar um clássico significa não poder sair de casa, uma loucura", completou, se referindo ao jogo entre Newell's e Rosário Central.

O Newell's, claro, comemorou: em uma postagem nas redes sociais, o clube usou a hashtag #MessitieneLepra ("Messi tem lepra"), se referindo ao apelido dos torcedores do time, que são chamados na Argentina de "leprosos". A entrevista aconteceu na mesma semana em que a equipe de Rosário recebeu a volta de Diego Armando Maradona -- que atuou pelo Newell's em 1993 --, agora técnico do Gimnasia, com uma grande festa que incluiu até um trono na área técnica para ele se sentar. A vitória, mesmo com todos os bônus de aposta para os mandantes, foi do time de Maradona: 4 a 0.

A confusão com o time de Messi aconteceu principalmente em 2015, quando, ao abrir o placar na final do Mundial de Clubes, contra o River, no Japão, o camisa 10 do Barcelona não comemorou. Na ocasião, alguns jornais na Argentina disseram que a postura do craque tinha a ver com a sua real torcida no futebol argentino. Antes, se falava que Messi era torcedor do Independiente, tendo como prova uma foto do jogador ainda na infância trajando uma camiseta do clube de Avellaneda. "Disseram essas coisas, mas eu fui e sigo sendo Newell's", reiterou ele na entrevista.

Apesar disso, o craque não tem ideia de voltar a Rosário para encerrar a carreira no clube do coração. "Não quero sair daqui. Não tenho a ideia de ir embora do Barcelona. Tenho o sonho de jogar no Newell’s, no futebol argentino, mas não sei se será possível. A minha família está à frente dos meus desejos. Logo veremos", finalizou.