Stock Car Stock Car está de volta a Campo Grande e Autódromo retorna ao cenário de grandes eventos esportivos

Após três anos, Stock Car está de volta a Campo Grande. O lançamento da sétima etapa da prova foi anunciada nesta manhã (18) no gabinete do Prefeito Marquinhos Trad, com a presença do organizador da prova, Rodrigo Mathias, diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Rodrigo Terra, lideranças do automobilismo e empresários do setor de turismo da Capital.

Destacando a importância do planejamento, o prefeito Marquinhos Trad lembra da visita a São Paulo e fala da movimentação que a prova vai gerar no turismo.“Antes de falar de hoje, temos que lembrar a nossa ida a São Paulo, quando começamos a planejar o lançamento. Há um ano, quando visitamos a organizar da Vicar para retornar a prova a Campo Grande, esse sonho parecia distante, mas a administração tem que pensar no futuro, sem querer colher os frutos no próximo mês. O que devemos fazer é deixar para as outras gestões um Autódromo capacitado e pronto para receber qualquer tipo de evento. Levamos quase um ano e quatro meses para que pudéssemos estar aptos a receber a Stock Car. Somos uma das poucas cidades que vai receber as três competições no mesmo dia e o que nós plantamos há quase 1 ano, vamos trazer para Campo Grande. Não apenas em 2 horas de show, mas sim quase uma semana, mais de 74 carros e cada veículo vem com mais 10 técnicos, o que movimenta a rede hoteleira da Capital e essa movimentação é altamente positiva”, avaliou.

O diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, que acompanhou a primeira visita a São Paulo, ressaltou a dedicação da administração municipal em trazer novamente grandes eventos ao Autódromo. “Campo Grande volta a estar no cenário de grandes eventos esportivos. Receberemos este mês os dois maiores eventos de automobilismo brasileiro. Dia 29 de julho teremos a Copa Truck e duas semanas depois, estamos confirmando a prova da Stock Car em Campo Grande. Hoje é um dia que mostra como a dedicação e o trabalho faz com que as coisas aconteçam”, analisou.

Os ganhos também foram ressaltados pela diretora-presidente do Campo Grande Destination, Melissa Tamassiro.“O retorno do evento a Campo Grande é fundamental, não só pela questão do esporte, mas para nós enquanto mercado entendermos o ativo econômico que pode trazer, impactando na meta do turismo, principalmente com a dedicação da gestão em trazer além da Stock, outras provas como os Jogos Radicais Urbanos, que tem posicionado Campo Grande no cenário nacional de grandes eventos”, avaliou.

Rodrigo Mathias ressalta a visita da equipe da Prefeitura que estimulou a Vicar realizar a competição na Capital. “Estamos consolidando esse momento na Capital. É uma satisfação voltar para Campo Grande, porque está em linha completa com a nossa estratégia de negócio, de estar presente nas Capitais. Queremos iniciar uma nova fase da Stock Car em Campo Grande e que se perpetue. Serão realizadas a Stock Car, Stock Ligth e o Campeonato Brasileiro de Marcas. Pela competitividade e pelo alto nível, a prova terá um show a parte, com cinco ex-pilotos da Fórmula 1.

Rogelho Massud Júnior, Presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo, destaca o trabalho da confederação em trazer eventos à Capital. “São 77 milhões assistindo a fórmula e com isso fomenta o comércio, o turismo de negócios e eventos, que traz recursos ao município”, explicou.

Carlos Alberto de Assis, Secretário de Estado de Administração, ressaltou o ganho de imagem para Mato Grosso do Sul. “Satisfação em saber que Campo Grande volta a trazer esporte como referência para o turismo. Colocar Campo Grande no roteiro de grandes eventos do esporte e do lazer. Eu que participei da secretaria da época, que inaugurou o Autódromo. Fico feliz em saber que ele está em funcionamento e essa junção de forças entre governo e prefeitura todos ganham, mostrando nossa Capital e o nosso Estado para todo o mundo”, concluiu.