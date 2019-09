MS-325 Agesul conclui desvio em ponte interditada e libera tráfego na MS-325

A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) concluiu e liberou para o tráfego pesado o desvio implantado sobre uma vazante no km 20 da rodovia MS-325, no Pantanal do Nabileque, ao Sul de Corumbá. A agência havia interditado parcialmente o acesso para veículos acima de duas toneladas sobre a ponte de madeira existente no local, a qual sofreu danos em sua estrutura de sustentação.

O chefe da 8ª Residência da Agesul, em Corumbá, Luiz Mário Anache, divulgou comunicado informando que o tráfego foi restabelecido no trecho, que fica localizado entra a BR-262 (Morro do Azeite) e a ferrovia Malha Oeste, na região conhecida como Carandazal.

A MS-325 é uma rodovia de 65 km que interliga os pantanais da Nhecolândia e Nabileque e ao entroncamento com a MS-243 (Guaicurus-Fazenda Jatobá).

Conforme laudo da Agesul, a ponte de madeira apresentou avarias nas vigas e caixão de aterro da cabeceira, provavelmente em consequência da travessia de caminhões com carga acima da capacidade de sua estrutura. A agência montou uma força-tarefa para implantar o desvio e iniciará nesta sexta-feira (13) a reconstrução da base estrutural da travessia.