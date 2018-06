Bebê é diagnosticada com meningite e família precisa de ajuda para se manter na Capital

A família do inspetor de alunos do município de Pedro Gomes, Antônio Carlos Mendes da Rocha, de 38 anos, está vivendo um drama desde que a filha, de um ano e nove meses, foi diagnosticada com meningite viral.

Desde segunda-feira (18) a família viu a vida se transformar. Tanto Rocha quanto a esposa, a doméstica Juliani dos Santos Oliveira, de 25 anos, tiveram de correr para Campo Grande, onde a filha do casal recebe tratamento.

Apesar dos dois terem emprego, os salários são comprometidos com contas do mês e eles não tem condições financeiras de se manter na Capital. “O futuro é incerto, não sabemos quanto tempo vamos ter de ficar aqui”, ponderou o pai.

Ele conta que já tem recebido ajuda dos moradores de Pedro Gomes, que deram início a uma campanha no whatsapp. Quem puder ajudar a família, com qualquer valor, deve depositar na conta de Rocha, no Banco do Brasil. A agência é 2431-7, conta corrente 6631-1.

Segundo o pai, a família não precisa de dinheiro para o tratamento da criança, pois, ela possui plano de saúde da Cassems. Ela segue internada no isolamento do Hospital da Cassems, em Campo Grande, e aguarda vaga para a Santa Casa.

Rocha contou que os sintomas começaram aparecer na semana passada. Primeiro os médicos suspeitaram de virose, depois infecção na garganta. Preocupado ele procurou o hospital da Cassems em Coxim, que decidiu encaminhar a paciente para a Capital. O pai conta que a filha está debilitada e deste terça-feira (19) não tem forças nem para ficar sentada, muito menos andar.