Clima Começa nessa terça-feira pancadas de chuva nos finais de tardes em MS

A partir desta terça-feira (16.10) e, nos próximos dias, as pancadas de chuva à tarde e no início da noite continuam em Mato Grosso do Sul por conta do transporte de calor e umidade vindos da Amazônia.

As temperaturas sobem lentamente durante o dia, oscilando de 18ºC a 34ºC e a umidade relativa do ar varia de 97% a 50% com ventos de fracos a moderados com rajadas.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).