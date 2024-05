RS: Rede de Jornalismo Local se une em manifesto e ações de solidariedade e ajuda

O Rio Grande do Sul (RS) está enfrentando um dos mais severos desastres climáticos de sua história recente, com chuvas intensas e contínuas causando estragos generalizados em todo o estado. Rios transbordando, deslizamentos de terra e interrupções em rodovias cruciais têm sido relatados, deixando milhares de famílias gaúchas em situação de desespero e dificuldade.

Neste contexto desafiador, uma rede de veículos jornalísticos locais lançou o "Manifesto de Solidariedade e Ajuda ao Rio Grande do Sul", um apelo à ação para todas as pessoas, empresas e organizações. O objetivo é unir esforços para divulgar campanhas de doação, veicular conteúdo verificado e seguro, e promover iniciativas informacionais para a população neste momento crítico.

O manifesto ressaltou a importância de disseminar informações precisas e confiáveis durante crises como esta, recomendando que a população acompanhe as notícias por meio de veículos locais de comunicação, que estão trabalhando com rigor e respeito para reportar a situação com precisão e humanidade. Esses meios também são uma fonte confiável para orientações sobre como contribuir e se envolver na rede de apoio em prol das comunidades afetadas.

Essa mobilização de solidariedade visa apoiar, reerguer e fortalecer as comunidades impactadas pelos eventos climáticos no Rio Grande do Sul. Um envolvimento que pode fazer a diferença para ajudar a reconstruir lares, oferecer esperança e mostrar que, em tempos de adversidade, a solidariedade é nossa maior força.

A curadoria de conteúdos informativos sobre a situação no Rio Grande do Sul é coordenada pela equipe da Alright na página #AjudaRS. No topo da página, há um QRCode que direciona para as doações e destaque para a conta oficial SOS Rio Grande do Sul. Foi restabelecida a chave PIX (CNPJ: 92.958.800/0001-38).

Acompanhe a rede: #AjudaRs - Página Oficial: https://alright.com.br/ajudars/

Manifesto de Solidariedade e Ajuda ao Rio Grande do Sul

Neste momento crítico, o Rio Grande do Sul enfrenta um dos mais graves desastres climáticos de sua história. Chuvas intensas e incessantes devastam o estado, causando a elevação alarmante dos rios, deslizamentos de terra e bloqueios em estradas vitais, trazendo desolação e dificuldades para milhares de famílias gaúchas.

A situação exige uma resposta imediata e solidária de todos nós. Por isso, convocamos a comunidade — empresas, entidades e cada cidadão — a participar desta corrente de apoio. Cada contribuição, pequena ou grande, faz uma diferença significativa.

Entendemos também a importância do cuidado com a quantidade de informações em circulação e a necessidade de segurança, checagem e qualidade no que chega até a população do país. Para isso, orientamos o acompanhamento da cobertura realizada por veículos de notícias locais no esforço de informar sobre as consequências da tragédia, com o devido respeito e rigorosa apuração, bem como para fortalecer a rede de solidariedade em prol dos cidadãos afetados no Rio Grande do Sul.

Juntos, vamos apoiar, reerguer e fortalecer todas as comunidades atingidas.

Veículos jornalísticos engajados na ação: