De recapeamento a reforma de praça, Cassilândia vê no Governo Presente oportunidade de melhorar infr

Mais investimentos estaduais para melhorar a infraestrutura de Cassilândia pautaram a reunião do prefeito Jair Boni com o governador Reinaldo Azambuja dentro do projeto Governo Presente – que leva o gabinete para o interior de Mato Grosso do Sul. Os dois gestores tiveram audiência nesta sexta-feira (13.9) em Três Lagoas.

“Trouxemos uma agenda extensa de pedidos de obras, de asfalto, recapeamento, drenagem e reformulação de praça. Estou muito satisfeito por ver a sinceridade do governador. Tenho certeza que a maioria dos nossos pedidos será atendida”, afirmou Jair Boni.

Reinaldo Azambuja tem colhido reivindicações dos prefeitos para traçar investimentos futuros. Para ele, a iniciativa descentraliza a gestão. “As demandas estão chegando e vamos organizá-las para realizar muitas das vontades dos municípios – sem cor partidária, sem lado a ou lado b, apenas do lado da população”, afirmou.

Entre 2015 e 2019, o Governo do Estado fez entregas em Cassilândia que totalizam R$ 23 milhões em todas as áreas. Os investimentos direcionados à infraestrutura incluem a execução de serviços de drenagem, pavimentação asfáltica, e construção de ponte de concreto armado sobre o Rio Cedro.

Na área de habitação, foram 74 moradias entregues, e outras 48 em construção pelas famílias beneficiadas. Na cidade, além dos investimentos na melhoria das escolas estaduais, o MS Mais Seguro permitiu a entrega de munição, equipamentos, e duas viaturas para as forças de segurança.

Estão presentes no projeto os secretários Sérgio de Paula (Articulação Política), Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica), Jaime Verruck (Meio Ambiente Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), Geraldo Resende (Saúde), Maria Cecília Amendola da Motta (Educação), Luís Roberto (adjunto da Infraestrutura) e Ary Carlos Barbosa (adjunto da Justiça e Segurança Pública).