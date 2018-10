Tempo Em 13 dias, choveu em Campo Grande quase o esperado para o mês todo Segundo meteorologista, já foram registrados 124,8 mm enquanto esperado é 147,9 mm

Por: Correio do Estado

Foto: Valdenir Rezende/Correio do Estado

Com 13 dias, Campo Grande já registrou quase o esperado para o mês todo de chuva em outubro. De acordo com o levantamento feito pelo meteorologista Natálio Abrahão, para os 31 dias do mês, a expectativa era de 147,9 milímetros, enquanto já foi registrado 124,8 milímetros nas duas primeiras semanas.

Ainda conforme o meteorologista, há regiões da cidade em que tem chovido mais, como a do Sóter, próximo ao bairro Carandá e do Shopping Campo Grande, onde ocorreram alagamentos nos temporais mais intensos da última semana.

Neste sábado (13), os ventos chegaram aos 73 km/h na Capital e as nuvens escuras transformaram o dia em noite, às 14h30. Em Água Clara foram 30 milímetros de chuva em 40 minutos. No município os ventos chegaram a 58 km/h, conforme os registros do meteorologista.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de temporal para este sábado em grande parte do Estado. Conforme o aviso, as chuvas devem ficar entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. Os ventos intensos chegam a 60 km/h. Ao todo, 57 municípios de Mato Grosso do Sul estão dentro da área de alerta do instituto.

Para os próximos dias a previsão é de mais chuva e temperaturas em queda, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia.

Conforme o Inmet, as regiões oeste e sul do Estado sofrerão mais quedas na temperatura, mas Campo Grande também terá redução nos termômetros. No domingo (14), os registros variam entre 22ºC como mínima e 28ºC como máxima na Capital.

Já para o início da semana, Campo Grande continua com tempo instável e presença de chuva. Os termômetros devem variar entre 20ºC e 27°C.