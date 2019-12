Aeroporto da Capital Em 21 dias, quase 100 mil passageiros devem passar pelo Aeroporto da Capital O número representa um aumento de 0,5% em relação ao mesmo período do ano passado, quando 98, 9 mil passaram pelo terminal

Neste período de alta temporada, entre os dias 16 de dezembro e 5 de janeiro de 2020, cerca de 99,4 mil passageiros devem passar pelo Aeroporto Internacional de Campo Grande. Este número representa um aumento de 0,5% em relação ao mesmo período do ano passado, quando 98, 9 mil passaram pelo terminal.

Segundo informações divulgadas pela assessoria de imprensa do Aeroporto, neste mesmo período serão realizadas 992 operações de pousos e decolagens. O terminal tem hoje capacidade para processar 3 milhões de passageiros por ano, mas o número pode chegar a 5 milhões após a conclusão das reformas no local.

A ordem de serviço para realização das obras foi assinada em julho deste ano. Na ocasião, o presidente da Infraero, tenente-brigadeiro Hélio Paes de Barros informou que toda a estrutura do terminal, tanto interna quanto externa, será ampliada.

O projeto prevê a construção de um corredor externo para proteger os passageiros nos dias chuvosos e também a instalação de três novos balcões de check-in e mais um equipamento de raio-x.

Atualmente, três companhias aéreas operam no Aeroporto Internacional de Campo Grande: Azul, Gol e Latam. Elas ligam a cidade a sete destinos nacionais: São Paulo, Guarulhos e Campinas (SP), Curitiba (PR), Brasília (DF), Cuiabá (MT) e Confins (MG), além da companhia aérea Sideral, que realiza transporte de cargas com destino ao Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia (GO).