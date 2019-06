Inauguração Governador inaugura pavimentação de avenida e sistema de tratamento de água em Selvíria

O governador Reinaldo Azambuja cumpriu agenda em Selvíria nesta sexta-feira (7.6) para inauguração da obra de pavimentação da Avenida Professora Marilucia Torres Laluce e da ampliação do Sistema de Abastecimento de Água (SAS) do município. As obras entregues somam R$ 5,8 milhões em investimentos e mais R$ 10 milhões serão aplicados na área de saneamento básico.

“Mantemos uma agenda positiva de apoio aos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Em Selvíria, fizemos inúmeras parcerias com o prefeito Fernando Barbosa dos Santos, juntamente com os vereadores, com investimentos em inúmeras áreas como habitação, saneamento, recapeamento de vias e geração de emprego. As parcerias vão continuar”, disse Reinaldo Azambuja.

Durante a tarde, o governador descerrou a placa da obra de pavimentação asfáltica da avenida Professora Marilucia Torres Laluce (antiga avenida Goiás), entre as avenidas das Indústrias e Jamil Kauás, um investimento de R$ 1,9 milhão de recursos próprios do Estado. Ainda na infraestrutura, Selvíria foi contemplada com a execução de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no Distrito de Vestia e recapeamento de vias.

Na ampliação do Sistema de Abastecimento de Água (SAS), foram investidos R$ 3,4 milhões com recursos estaduais através da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul). “Também vamos prospectar a construção da Estação de tratamento e rede coletora no município no valor de R$ 10 milhões. Os investimentos em Selvíria vão continuar, principalmente as obras prioritárias que forem elencadas pela população”, destacou o governador.

A ampliação do SAS contempla a ativação de poço com profundidade de 200 metros e vazão de 20 mil litros de água por hora, a construção de dois reservatórios com capacidade para armazenar 500 mil litros e 150 mil litros de água, respectivamente, além da construção de adutoras de água tratada, estação elevatória, mais de 10 mil metros de rede de distribuição, 100 novas ligações domiciliares de água e adequação dos equipamentos de outros dois poços da cidade. Foram investidos ainda R$ 560 mil na construção do Escritório de Atendimento ao Cliente da Sanesul.

Ainda na área de infraestrutura, Selvíria já foi contemplada na atual gestão com a execução de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no Distrito de Vestia e recapeamento de vias, investimento de R$ 2,6 milhões em 2017. Na MS-444, o Governo do Estado investiu outros R$ 2,4 milhões em cascalhamento no trecho de 48 quilômetros sem asfalto.