Cotidiano Guarda Civil Metropolitana terá curso para prevenção ao suicídio Capacitação será no auditório da OAB, nestas terça e quarta

Imagem ilustrativa da internet Foto: Imagem ilustrativa da internet

Começa nesta terça-feira (22) o curso de prevenção ao comportamento suicida paa servidores da GCM (Guarda Civil Metropolitana) de Campo Grande, dentro do Programa de Saúde Mental no Trabalho, oferecido pela Sesdes (Secretaria Municipal de Segurança Pública).

O curso tem objetivo de ampliar conhecimento a respeito da especificidade no combate e prevenção do comportamento suicida e no aprimoramento do atendimento às vítimas da referida prática, com identificação de sinais indicadores do comportamento suicida e é voltado aos GCM de Campo Grande.

O curso será oferecido em dois dias (22 e 23 de outubro), no auditório da OAB-MS (Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Mato Grosso do Sul), a partir das 7h30. O auditório fica na Avenida Mato Grosso, 4700. Os guardas precisam conferir a convocação no Diogrande para saber em qual turma estão inclusos.