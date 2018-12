Fronteira Homem é executado dentro de casa na fronteira

Rapaz identificado como Marlon Martins, 38, conhecido como 'Magrão', foi assassinado na manhã desta sexta-feira (7/12) em Ponta Porã, município que faz fronteira com o Paraguai. Ele estava em casa no momento do crime.

Conforme o Conesul News, pistoleiros chegaram ao local, na rua Areia Branca, no bairro Marambaia e pediram para falar com a vítima.

Ao sair para atender, Marlon foi alvejado por diversos disparos.

Ainda conforme o site, a vítima estava na residência com a empregada e um bebê. A mulher acionou o Corpo de Bombeiros, mas Marlon já estava morto.

O caso é investigado e ainda não há pistas dos autores do crime.