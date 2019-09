Mais dois sÃ£o presos suspeitos de sequestrar motorista de aplicativo em Dourados

Suspeitos Mais dois são presos suspeitos de sequestrar motorista de aplicativo em Dourados

Os três homens suspeitos de sequestrarem motorista de aplicativo na manhã desta terça-feira (10/9) em Dourados foram presos em Laguna Carapã.

Após o flagrante em um deles, Miguel Elias Farias, 27, os outros dois se esconderam em região de mata.

Policiais civis e militares encontraram dois homens que são suspeitos do caso, porém, as buscas continuam no local.

Conforme apurado até o momento, o grupo acionou o condutor do Toyota Corolla para uma corrida e durante o trajeto anunciou o roubo. Dois integrantes estavam armados.

Os suspeitos seguiram até Laguna com o motorista dentro do carro. A Polícia Militar foi acionada através de alerta e efetuou a abordagem próximo a cidade. Houve tentativa de fuga e o Corolla foi abandonado com a vítima dentro.

Miguel acabou preso no momento da ação, enquanto os outros fugiram.

O motorista do veículo não sofreu ferimentos.

A ocorrência segue em andamento.