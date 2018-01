Eleições 2018 MBL declara guerra a Luciano Huck

O MBL (Movimento Brasil Livre) decidiu apontar sua mira contra o apresentador da rede Globo e possível candidato à Presidência Luciano Huck.

Em um vídeo publicado nesta sexta-feira (12) na página Mamãe, Falei, o youtuber Arthur do Val faz uma apresentação de Huck com a finalidade de desconstruir o discurso que tem sido adotado pela celebridade.

Segundo a gravação, o "suposto defensor da nova política" é, na verdade, "mais do mesmo".

Para sustentar essa tese, Val destaca a trajetória artística do apresentador e suas relações com políticos tradicionais como Aécio Neves (PSDB).

Insinua ainda que Huck foi beneficiado pelo governo do Rio de Janeiro e obteve vantagens por meio de tráfico de influência conduzido por Adriana Ancelmo, mulher do ex-governador do Rio Sérgio Cabral (MDB) - ambos presos na Operação Lava Jato.

Embora destaque amizade amizade de Huck com Aécio e emedebistas, o vídeo afirma que o apresentador "só anda com gente de esquerda". Cita como exemplo a cientista política que comanda o Instituto Igarapé, Ilona Szabó, e a afinidade com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.

Para o MBL, a aproximação com FHC ocorreu com a edição do documentário Quebrando o Tabu, dirigido por Fernando Grostein Andrade, irmão de Huck. A página do documentário no Facebook é descrita no vídeo como de "apologia à drogas, aborto, bandido solto e ideologia de gênero".

Huck é mais um daqueles que quer todo tipo de experiência social para você e seus filhos, enquanto mantém para si uma família tradicional. Típico da elite progressista.

Segundo o Val, a estratégia dos apoiadores de Huck é puxar "votos do eleitorado do ex-presidente Lula, menos escolarizado e com pouco acesso à internet".

"A aposta é clara. Fingir ser nova política para os ricos e oferecer assistencialismo barato para os pobres. Huck no fundo é mais do mesmo. Parceria com corruptos, aliança com a esquerda e populismo barato com os mais pobres."

Para finalizar, o movimento questiona se a candidatura seria um plano da Rede Globo em benefício próprio.

Na terça-feira (9), a Rede Globo negou, por meio de nota, que esteja promovendo uma possível candidatura de Huck. Apesar de ter afirmado no fim do ano passado que não vai disputar as eleições, a possibilidade se tornou mais forte no último domingo, quando o apresentador, acompanhado da esposa a apresentadora Angélica, "falou sobre o cenário político" no Domingão do Faustão.