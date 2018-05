'Pombinha, em Roque Santeiro' Morreu hoje aos 93 anos atriz Eloísa Mafalda "Seu corpo será velado em Jundiaí, no interior paulista, cidade onde nasceu em 1924"

Foto: Divulgação/TV Globo

A atriz Eloísa Mafalda, de 93 anos, morreu na madrugada de hoje (17) em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pela TV Globo, emissora para a qual a atriz fez vários trabalhos.

De acordo com a emissora, Eloísa, que foi registrada com o nome Mafalda Theoto, deixa dois filhos, dois netos e dois bisnetos. Seu corpo será velado em Jundiaí, no interior paulista, cidade onde nasceu em 1924.

Vida

Mafalda Theoto nasceu em 18 de setembro de 1924 e era neta de italianos. Antes de descobrir a vocação para os palcos foi nadadora e chegou a ganhar algumas medalhas. Com a mudança para a capital paulista, Eloisa Mafalda foi auxiliar de escritório nas Emissoras Associadas.

Não demorou muito para a atriz começar a trabalhar em novelas, ainda no rádio, passando por emissoras como a Nacional. Logo depois, foi para a TV atuando em diversas novelas como "A Cabana do Pai Tomás" (1969), "Bandeira 2" (1971), "O Bofe" (1972), "O Grito" (1975), "Água Viva" (1980), "Vida Nova" (1988), "Araponga" (1990), a segunda versão de "Mulheres de Areia" (1993, onde deu vida a Manuela), "Por Amor" (1997) e "Porto dos Milagres" (2001). Esteve ainda em minisséries, seriados, programas como "Você Decide" e em filmes. Também atuou nas primeiras versões de "A Grande Família" (no papel de dona Nenê) e "Gabriela" (a Maria Machadão). Também viveu as personagens dona Pombinha, em Roque Santeiro (1985), e Gioconda Pontes, em Pedra sobre Pedra (1992).

Despedida

Em sua conta de Facebook, Marcello Berro, neto da atriz, lamentou a morte da avó. "Foi a primeira mulher que me pegou no colo. Sim! Antes de colocarem no colo da minha mãe, ela pegou da mão da obstetra e disse: - É meu neto! Nosso amor sempre foi explícito", escreveu.