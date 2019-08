suspeito Polícia prende suspeito de roubar R$ 30 mil em joias de residência Um dos acusados é menor de idade e maioria dos pertences foi recuperada

Dois acusados de invadirem uma residência no Bairro Parque do Lago II, na madrugada de domingo (18), em Dourados, foram identificados pelo SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil nesta terça-feira. Eles são acusados de roubarem R$ 30 mil em joias e semijoias, além de dois televisores e um veículo HB 20 que foi encontrado abandonado no domingo.

De acordo com o SIG, os acusados, sendo um menor de 16 anos, pularam o muro da residência e entraram pela janela enquanto o proprietário havia ido até uma festa de familiares.

Nesta terça-feira, a polícia encontrou o menor que confessou ter praticado o furto com o outro acusado. Ele também entregou parte dos pertences roubados. Na sequência, o SIG identificou um imóvel em construção localizado no Bairro Jardim Novo Horizonte onde foram encontrados escondidos dois televisores e momentos depois realizou a prisão do outro acusado que negou o crime e não disse onde estaria o restante das joias.

O acusado foi autuado pela prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes e corrupção do menor, sendo representado pela decretação da sua Prisão Preventiva, uma vez que é suspeito de praticar vários furtos na região. Já o menor será encaminhado à DEAJI, para os procedimentos cabíveis.