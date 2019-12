Estacionamento Shopping é notificado por não ter opções para pagar estacionamento em dinheiro Clientes precisam perambular até achar caixa e ter a saída liberada

Shopping de Campo Grande foi notificado pelo Procon (Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor) por manter apenas um posto de pagamento do estacionamento em dinheiro. Além disto, não havia qualquer indicação sobre o local para o pagamento, o que levava os clientes a perambularem durante horas pelo centro comercial até pagar o serviço e serem liberados.

No Bosque dos Ipês, apesar de haver várias saídas “oficiais” em apenas uma delas havia possibilidade de se pagar pelo tempo utilizado para estacionamento em dinheiro. A falta de orientação causou transtorno há diversos clientes, inclusive de atraso para compromissos com hora marcada.

Nas denúncias formalizadas os consumidores demonstraram que a diminuição da forma de pagamento do ticket de estacionamento na modalidade “dinheiro” se tornou ainda mais problemática devido a falta de aviso sobre qual máquina deveria ser acessada deixando as pessoas sem saber que atitude tomar.

Com a diligência realizada, a equipe do Procon Estadual expediu Auto de Infração determinando a administração do local a tomar providências de forma a sanar o problema.

Consumidores que se sentiram prejudicados com deficiência no atendimento prestado pela administração do shopping fizeram uso do aplicativo “fale conosco” parte do site procon.ms.gov.br para denunciar o problema.

Em nota, o shopping afirmou que instalou recentemente máquinas de autoatendimento para o pagamento do estacionamento em todas as quatro saídas, com pagamento de cartão de débito e crédito, além dos dois guichês com atendentes nas saídas principais, que recebem todas as formas de pagamento

A administração do Shopping Bosque dos Ipês vem, por meio desta, esclarecer sobre a notificação da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor – Procon/MS, em relação ao estacionamento do Shopping, ocorrida nesta quarta-feira, 04 de dezembro de 2019.