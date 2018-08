#Luto - nota Morre aos 76 anos a grande cantora Aretha Franklin "Informou a Agência Associated Press"

Foto: © Getty Images

A cantora norte-americana Aretha Franklin morreu nesta quinta-feira (16), aos 76 anos. A informação foi confirmada pela agência Associated Press, que falou com um representante da artista.

Aretha lutava contra um câncer desde 2010.

VIDA E CARREIRA

Aretha Louise Franklin nasceu no dia 25 de março de 1942, na cidade de Memphis, no Tennessee, Estados Unidos.

Aos 14 anos, ela gravou seus primeiros discos, ainda na igreja que frequentava com o pai, Clarence LaVaughn Franklin.

Depois do sucesso como asrtista gospel, ela, ainda adolescente, se tornou uma estrela do R&B americano.

A música mais famosa de Aretha é "Respect" (1967), que alcançou o topo das paradas de sucesso dos EUA. No entanto, ela também obteve sucesso com os hits "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" (1968), "Day Dreaming" (1972), "Jump to It" (1982), "Freeway of Love" (1985) e "A Rose Is Still A Rose" (1998).

Conhecida também como a "rainha do soul", Franklin faturou 18 prêmios Grammy, sendo um deles pelo conjunto da obra.

*Mais informações em instantes.