Sindicato oferece 10 carretas para levar doações de MS para o RS

Sensibilizados com tragédia que se abateu sobre o Rio Grande do Sul, o Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística do Mato Grosso do Sul (Setlog-MS) está disponibilizando 10 carretas para entidades que estão arrecadando doações que serão levadas para as famílias atingidas pelas enchentes.

O Setlog/MS considera que, neste momento, é crucial estender uma mão solidária ao povo do Rio Grande do Sul e faz um apelo à solidariedade do povo sul-mato-grossense. O sindicato diz que não poderia se omitir diante dessa demanda tão urgente para que o socorro chegue o quanto antes.

Os sulistas precisam de itens essenciais como roupas, alimentos, água e materiais de construção, incluindo tijolos, telhas e fogões, entre outros.

SERVIÇO

As entidades, órgãos públicos, empresas e Organizações Não Governamentais (ONGs) que ainda não possuem transporte para levar as doações até os desabrigados podem entrar em contato com o SETLOG/MS pelo telefone 67- 3342-4144.

TRAGÉDIA

O boletim divulgado pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul no último sábado, dia 4, aponta que 300 dos 497 municípios do Estado foram afetados pelas fortes chuvas.

Mais de 32 mil pessoas estão desalojadas. Pelo menos, 67 pessoas continuam desaparecidas, 74 estão feridas e 57 mortes foram registradas em decorrência dos temporais.