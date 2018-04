Graduação Projeto desenvolvido por egresso de Arquitetura da UCDB é publicado em revista nacional da área

Vinícius Néspoli Ferzeli

Formado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) Vinícius Néspoli Ferzeli, de 25 anos, foi destaque da revista Genoa.estudantes — publicação nacional que expõe os projetos arquitetônicos desenvolvidos nas instituições de ensino superior do Brasil.

Projeto elaborado por Vinícius como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), que teve como foco a “Intermodalidade a serviço do desenvolvimento local”, foi selecionado pela revista e publicado na edição de março. A publicação retrata o trabalho desenvolvido pelo arquiteto com detalhes e mostra que, por meio do conceito da “arquitetura espetacular”, ele deu uma modelagem diferente e única para o Parque X — um terminal intermodal de cargas inacabado situado no anel viário de Campo Grande.

“Além da estrutura em si, proponho o resgate do uso da linha férrea, a princípio, para transporte de cargas e, depois com o crescimento econômico que isso trará, também para a locomoção de passageiros. Tudo aliado com o transporte rodoviário que trabalhará da mesma forma com cargas e pessoas, desenvolvi uma estação de transição que daria acesso aos passageiros para o aeroporto, rodoviária e também ao centro da cidade”, esclareceu Vinícius.

Para o coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo da Católica, Alessandro Campos, ter um trabalho desenvolvido no campus Tamandaré selecionado por uma revista nacional é muito importante, não só para projetar o nome da UCDB, mas também para incentivar outros acadêmicos de maneira positiva.

“Essa é uma maneira de incentivar os alunos a correrem atrás daquilo que sonham e fazê-los pensar além da Universidade, pois o mercado lá fora é muito competitivo, e conquistar um destaque como Vinícius pode ser um grande diferencial. Acredito que ao pensar assim, eles podem encarar os projetos aqui com outros olhos, se forçarem a pensar mais e trabalhar melhor, por saberem que isso irá gerar resultados positivos”, pontuou Alessandro.

Reconhecimento

Essa é a segunda vez que o projeto desenvolvido por Vinícius é destaque em veículos de comunicação de referência na área. No ano passado, o site ArchDaily Brasil — o portal especializado em arquitetura mais visitado do país — também publicou o Trabalho de Conclusão de Curso do jovem. (Confira a reportagem, basta clicar aqui)

O projeto esteve entre os 24 selecionados pelos editores da página como um dos melhores trabalhos desenvolvidos no Brasil e em Portugal em 2017. Ao todo foram inscritas no concurso 276 propostas de várias regiões brasileiras e também de cidades no exterior como Coimbra e Lisboa.

“Eu estou muito feliz, sei que é um trabalho acadêmico, mas trouxe visibilidade pela qualidade das produções que temos na UCDB. Fico satisfeito também porque expor o meu projeto, além de tudo, é uma forma de incitar a discussão sobre o tema que eu abordei e incentivar a criação de novas tecnologias”, comemorou Vinícius.