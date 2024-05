Usuários aprovam reformas em unidades de saúde nos bairros de Campo Grande

Alzira Marques da Silva é usuária há onze anos dos serviços da Unidade de Saúde da Família (USF) Santa Carmélia, na região urbana do Segredo em Campo Grande. A manicure, que é mãe de duas crianças, conta que sempre procurou a unidade para atendimento próprio e dos filhos, um com 10 anos e outro com 8 anos, que desde o nascimento são acompanhados pelos profissionais da unidade. “O atendimento pediátrico daqui é excelente, não tenho do que reclamar. As equipes aqui viram meus filhos crescer, são como parte da família”, afirma.

Cícero Galindo dos Santos, morador do Bairro Coophatrabalho, também busca frequentemente os serviços de saúde da unidade da Vila Santa Carmélia. “Hoje eu vim fazer exames de vista e aproveitei para trazer meu filho para algumas observações e retirada de medicamentos. Venho buscar atendimento nesse posto há muitos anos e não tenho nada do que reclamar. Sempre fui muito bem atendido e podemos contar com uma equipe de servidores muito bem preparados e competentes”, aponta o aposentado de 80 anos.

“Ocasionalmente recorro a algum serviço de saúde pública e quando penso em buscar, não me restam dúvidas de que devo vir até aqui, um atendimento exemplar e tranquilo. Hoje vim para buscar medicamentos para o meu filho, que sofreu um acidente de moto. Sempre sou muito bem atendido”, conta Mauro Lobeiro, aposentado e morador da Região do Segredo.

O que esses três cidadãos têm em comum, além de serem atendidos pela mesma unidade de saúde? Eles comemoraram a notícia de que a Prefeitura de Campo Grande anunciou a reforma da USF Dr. Albino Coimbra Filho. A abertura do processo licitatório para escolha da empresa responsável pela obra está publicada na edição nº 7.470 do Diário Oficial do município (Diogrande).

Alzira observa que toda reforma traz consigo a sensação de renovação. “É igual a nossa casa, quando a gente reforma um lugar que a gente convive, traz aquela sensação de renovação e bem-estar”, destaca. “Muito boa essa notícia! Penso que a revitalização vai dar um visual novo para a nossa unidade, o prédio vai ganhar uma nova estrutura, mais atual e o bairro vai até ficar mais bonito”, aponta Cícero. “Toda reforma é bem-vinda, ainda mais para um equipamento público tão querido da nossa região”, finalizou Mauro.

A unidade atende mais de 10 mil pessoas atendidas no local que serão beneficiadas diretamente pela melhoria. O projeto prevê melhorias abrangentes em toda a estrutura física, incluindo pintura interna e externa, adequações nas redes elétrica e hidráulica, revisão do telhado, calhas e rufos, além da substituição de mobiliários e equipamentos danificados. O investimento previsto inicialmente é de aproximadamente R$ 119,4 mil.

Vila Cidade Morena

Expectativas prestes a serem realizadas para uns, realidade já concretizada para outros. Há quatro meses, a Prefeitura de Campo Grande entregou a obra de reforma da Unidade de Saúde da Família (USF) Dr. Vicente Fragelli, na Vila Cidade Morena. Aguardada há muitos anos pela comunidade, as melhorias beneficiam mais de 10 mil pessoas assistidas por aquela unidade.

“Tivemos um salto considerável na melhoria da nossa unidade, tanto para os servidores, quanto para os pacientes. Além de todo o conforto com a nova estrutura, ganhamos um projeto incrível de acessibilidade, além de toda a revitalização. Aqui tinha muitas goteiras e parede com mofo, além de não ter ventilação. Agora, com a reforma, todas as salas têm janelas e ar-condicionado, além dos novos computadores, que anteriormente eram totalmente sucateados. A gente percebe a satisfação do público que vem buscar atendimento”, aponta a gerente administrativa da unidade, Lucineia Brito da Silva.

William Baltazar de Lima é morador do bairro e conta que utiliza frequentemente os serviços de saúde da unidade Dr. Vicente Fragelli . “Antes da reforma, eu lembro que era bastante comum a gente chegar na recepção e o atendente pedir para esperar que o computador havia travado na hora de consultar nosso cadastro e aí o atendimento acabava demorando um pouco mais. Agora vi que trocaram tudo, e desde que reformou isso não aconteceu mais comigo. Hoje, chegamos aqui e somos prontamente atendidos. Estou aqui hoje para trazer meu enteado para tomar a vacina da gripe e como acabo de descobrir que serei novamente pai, após 15 anos do nascimento da minha primeira filha, tenho certeza que estaremos muito bem assistidos por essa unidade aqui da Cidade Morena. Essa reforma aqui deu um ar de conforto para todos nós que somos usuários aqui, uma reforma dá até a sensação de que o local está mais limpo”, avalia o trabalhador de reciclagem.

“A reforma dessa unidade trouxe bem-estar para todos nós e em todos os sentidos. Nós ganhamos com a qualidade no atendimento, porque a gente percebe que até os funcionários se sentem mais confortáveis para trabalhar. Os banheiros estão melhores – dá gosto de usar, as salas dos médicos cheira a tinta fresca ainda, parece que tudo é novinho ainda. Os profissionais são excelentes, me dão toda a atenção com relação as minhas dúvidas e sempre me encaminham com dedicação para outros médicos especialistas quando necessário. Tenho total atenção aos meus tratamentos de saúde”, conta Maria Guimarães de Souza, que também é usuária naquela USF, moradora do Bairro Santa Felicidade.

Reformas

Desde o ano passado, a Prefeitura de Campo Grande tem realizado uma força-tarefa para revitalizar e reformar as unidades de saúde do município. Já foram revitalizadas diversas unidades, como a USF Aero Rancho IV, USF Arnaldo Estevão de Figueiredo, USF Jockey Club, UBS Popular, USF Marabá, USF Parque do Sol e o Complexo de Saúde Nova Bahia, integrado pela USF Nova Bahia, CRS Nova Bahia, CEO Nova Bahia, base descentralizada do SAMU e o Distrito Sanitário Prosa, Centro de Saúde do Homem, no Bairro Coronel Antonino e a USF Cidade Morena.

Outras revitalizações e reformas estão em andamento na UPA Vila Almeida, USF Los Angeles, CEO Cidade Morena, CEO e USF Silvia Regina e os processos para a melhoria das USFs Itamaracá, Paulo Coelho Machado e Vila Cox, além da UPA Santa Mônica, já foram iniciados.

Nos últimos seis anos, onze unidades básicas e de saúde da família foram inauguradas em Campo Grande nos bairros: Sírio Libanês, Vila Cox, Oliveira, Azaléia, Dom Antônio Barbosa, Zé Pereira, Cristo Redentor, Arnaldo Estevão Figueiredo, Aero Rancho Granja, Santa Emília e Jardim Presidente, sendo essas duas últimas entregues em 2022, além de três Clínicas da Família nos bairros Nova Lima, Portal Caiobá e Iracy Coelho.

