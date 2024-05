Psicóloga Priscilla Justi assume comando da Subsecretaria Municipal de Defesa dos Direitos Humanos

A psicóloga Priscilla Carla dos Santos Justi é a nova subsecretária municipal de Defesa dos Direitos Humanos. A nomeação foi publicada na edição n° 7.484 do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) dessa terça-feira (30).

Natural de Campo Grande/MS, Priscilla Justi, 36 anos, é formada em psicologia pela Universidade Anhanguera-Uniderp e pós-graduada em Psicologia, Saúde do Adulto e do Idoso e Psicologia e Saúde Mental pela Faculdade Metropolitana.

Atuou na Secretaria Municipal de Assistência Social por 15 anos, onde iniciou seu trabalho como técnica de referência no CRAS Moema, atuando por 5 anos nesta função, posteriormente, foi coordenadora do Centro de Convivência Itamaracá por 6 anos, coordenadora do CRAS Guanandi por 3 anos e meio e mais recentemente, esteve à frente da Gerência de Proteção Social Básica, no período de setembro de 2023 até agora.

Conselheira Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com experiência na prática com migrantes internacionais desde 2020, com participação na elaboração do documento “Diagnóstico das Famílias Migrantes residentes no território do Cras Mida Barbosa Marques – Guanandi”; membro do Comitê de Enfrentamento da Violência e de Defesa dos Direitos Sexuais de Crianças e Adolescentes – COMCEX/MS e membro do Comitê Interinstitucional Municipal de Promoção, Proteção e Apoio aos Migrantes Internacionais e Refugiados, suas Famílias Crianças e Adolescentes no Município de Campo Grande -MS.

Priscilla Justi disse que se sente preparada para o desafio à frente da Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos de Campo Grande. “Minha expectativa é contribuir com uma gestão humanizada, me comprometendo a desenvolver um trabalho sólido e ético pautado no compromisso com a defesa e promoção dos direitos fundamentais de todas as pessoas, tendo em vista a importância dos Direitos Humanos na sociedade e os desafios que precisam ser enfrentados. Deixo a Secretaria Municipal de Assistência Social, após 15 anos de trabalho, com muito orgulho no coração e agradeço a oportunidade de estar à frente da SDHU, onde irei me dedicar integralmente, assumindo a responsabilidade de trabalhar na garantia de igualdade, justiça e respeito à dignidade de cada indivíduo”, afirmou.