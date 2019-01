Polícia Civil de Rio Negro prende autor de tentativa de homicídio

A Polícia Civil de Rio Negro prendeu neste domingo (06) Cleverson da Silva Varão, mais conhecido como “Kekel”, de 18 anos, acusado de uma tentativa de homicídio na madrugada do Réveillon.

Segundo informações repassadas a nossa reportagem, “Kekel” efetuou disparos com uma arma de fogo contra a vítima E.D.A., de 26 anos, que foi atingido no tórax e no braço.

Socorrida imediatamente, a vítima foi encaminhada ao hospital local e, em seguida, transferida para Campo Grande, onde permanece internada e seu estado de saúde é considerado estável.

O Delegado Gabriel Cardoso Gonçalves Barroso contou que a motivação do crime ainda está sendo apurada e corre em sigilo, bem como estão sendo investigados possíveis suspeitos de auxiliar “Kekel” na empreitada criminosa, porém ele adianta que de acordo com os depoimentos já colhidos, teria ocorrido uma desavença na noite de Réveillon entre autor e vítima, e que os mesmos já possuíam situações de conflito no passado.

O autor empreendeu fuga logo após cometer o crime, não sendo possível prendê-lo em flagrante, o que levou a autoridade policial representar imediatamente pela sua prisão preventiva, que foi deferida pelo juiz de plantão no decorrer da semana.

O delegado aproveita para esclarecer que não existe “o mito das 48h do flagrante”, em que autores de crimes pensam que podem se furtar da aplicação da lei. Informa que a prisão de autores de crimes graves é inevitável, realçando, inclusive, os índices de resolução de crimes alcançados pela Polícia Civil do Estado do Mato Grosso do Sul no ano de 2018 (62% dos homicídios, 100% dos feminicídios e 75% dos latrocínios - http://www.pc.ms.gov.br/?p=34704).

O autor está preso na Delegacia de Polícia de Rio Negro, aguardando transferência para o regime penitenciário.